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16:44, 1 марта 2024Экономика

Россиян собрались лишить стимула для дробления бизнеса

Мишустин: важно сделать так, чтобы у компаний не было стимула дробить бизнес

Фото: Евгений Биятов / Unsplash

Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, провести которую собрались в стране, подчеркнул важность того, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес. Его слова приводит РИА Новости.

«Важно обеспечить для них разумное преодоление этого барьера, чтобы они не боялись расти», — сказал политик на заседании кабмина.

Мишустин отметил, что параметры предлагаемых изменений законодательства правительство проработает с парламентом, предусмотрев, в частности, механизм плавного увеличения нагрузки для организаций, которые переходят с упрощенной системы налогообложения на общую.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности исключения штрафов и пересчетов налогов для небольших компаний, которые прибегали к практике дробления бизнеса ради налоговой оптимизации.

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      Дмитрий Воронин
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