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09:33, 1 марта 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с сестрой и сообщил об этом в полицию

В Петербурге мужчина зарезал сестру и сообщил об этом в полицию

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 28-летний мужчина расправился с 32-летней сестрой и сам сообщил об этом в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Утверждается, что это произошло в доме на Северном проспекте, в котором родственники жили вместе. Полиция задержала молодого человека, в кармане у него лежал складной нож со свежей кровью на лезвии. Ранее мужчина не был судим. Теперь ему грозит уголовное дело.

Подозреваемый занимается бизнесом и увлекается ММА. Его сестра была востребованным косметологом.

Ранее Крымский районный суд Краснодарского края отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику 36-летнюю жительницу Крымского района. Женщина пыталась расправиться с сестрой и племянником.

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