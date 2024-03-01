Россиянин расправился с сестрой и сообщил об этом в полицию

В Петербурге мужчина зарезал сестру и сообщил об этом в полицию

В Санкт-Петербурге 28-летний мужчина расправился с 32-летней сестрой и сам сообщил об этом в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Утверждается, что это произошло в доме на Северном проспекте, в котором родственники жили вместе. Полиция задержала молодого человека, в кармане у него лежал складной нож со свежей кровью на лезвии. Ранее мужчина не был судим. Теперь ему грозит уголовное дело.

Подозреваемый занимается бизнесом и увлекается ММА. Его сестра была востребованным косметологом.

Ранее Крымский районный суд Краснодарского края отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику 36-летнюю жительницу Крымского района. Женщина пыталась расправиться с сестрой и племянником.