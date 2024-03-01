Россиянка побывала на Бали и описала его фразой «тут все бесконечно хотят секса»

Российская туристка побывала на Бали и описала его фразой «тут все очень открытые и бесконечно хотят секса». Своими впечатления она поделилась с «Лентой.ру».

Путешественница рассказала, что за время отдыха подружилась со многими интересными девушками, которые тоже приехали на индонезийский остров на зимовку. Некоторые из них мечтали встретить там свою любовь. «Из-за теплого климата, солнца и океана под рукой здесь постоянно чувствуешь, будто ты на курорте, и из-за этого все хотят курортных романов, — пояснила она. — Поэтому люди знакомятся где угодно — в кафе, барах, приложениях для знакомств».

Россиянка была поражена тем, как молодые люди без лишнего стеснения просят обменяться контактами и сразу же предлагают встретиться. Она отметила, что в Москве и Санкт-Петербурге все более сложные, люди загружены своими проблемами, работой, поэтому в них отсутствует такая легкость.

У девушки сложилось ощущение, что построить на Бали серьезные отношения невозможно. Большинство мужчин в деревне Чангу, где она остановилась вместе с подругами,, — нарциссы. «Если выйти на улицу, вокруг очень много красивых стильных парней, но они рисуются друг перед другом как петухи и перед всеми девушками тоже, — рассказала она. — Видно, как они от самих себя кайфуют, и на это даже забавно смотреть».

Такое поведение туристка назвала клоунадой. «Парни гонятся за тем, у кого более стильный байк, татуировки и украшения, — резюмировала она. — В Москве тоже есть такое место — это Патрики (район Патриаршие пруды — прим. «Ленты.ру»), которые все уже просто ненавидят за бесконечную ярмарку тщеславия».

Ранее другая российская туристка побывала на Бали и пожаловалась на мусор и грязные пляжи. Путешественница выделила и другие минусы курорта, например, оживленный трафик.

