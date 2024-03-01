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09:05, 1 марта 2024Россия

Российские штурмовики ударили по позициям ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: штурмовики Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«При получении координат целей летчики штурмовиков в составе боевых пар на скорости около 900 километров в час, огибая рельеф местности на высоте не более 30 метров над землей, приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами С-8 по опорному пункту ВСУ», — отчитались в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что летчики штурмовиков выполнили маневр кабрирования, который подразумевает резкий набор высоты, чтобы задать определенный угол выпускаемым ракетам. После завершения ударов летчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись в аэропорт базирования.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Как доложил министр обороны Сергей Шойгу, потери России в боях за город были минимальными, при этом потери Украины за последние несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек.

После взятия под контроль населенного пункта министерство обороны ежедневно отчитывается о занятии более выгодных позиций в пригородах Авдеевки. Так, на авдеевском направлении российские военнослужащие взяли под контроль поселок Ласточкино
и поселок Петровское (украинское название — Степовое).

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      Анастасия Шейкина
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