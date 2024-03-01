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05:30, 1 марта 2024Путешествия

Российский тревел-блогер побывал в Швеции и пожаловался на «конские цены»

Фото: Schöning / Legion-media.ru

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Швеции и пожаловался на «конские цены» на завтрак. Об этом он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, тот факт, что скандинавские страны очень дорогие, не было для него новостью или чем-то неожиданным. Еще на этапе подготовки к поездке в Стокгольм ему пришлось постараться, чтобы забронировать гостиницу по адекватной цене.

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«Но завтрак в моем отеле не был включен, поэтом я отправился позавтракать в ближайшую кафе-булочную, — сообщил россиянин. — И нужно же было мне так лохануться и не пересчитать кроны в рубли на ценниках».

Блогер рассказал, что перекус в простеньком кафе обошелся ему в стоимость двух бизнес-ланчев в Москве. Так, за небольшую булочку с корицей и капучино путешественник заплатил 105 крон (около 1000 рублей).

«Я вбиваю в телефон пароль WiFi и сразу же получаю банковскую СМС о списании со счета, — добавил он. — Мои глаза округлились! Я аж поперхнулся. На ровном месте потратил 1000 рублей за какую-то булку, которая этих денег и близко не стоит».

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Брюсселе и назвал местный отель «ночлежкой за 45 евро». Мужчина пожаловался, что пол в его комнате был очень грязным. Сам номер был «крохотной конурой с короткой кроватью для подростка».

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      Фариза Бацазова
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