Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:40, 1 марта 2024Силовые структуры

Российского военного осудили за расправу над жителем Херсонской области

Суд в Ростове дал почти 10 лет военному, застрелившему жителя Херсонской области

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор в отношении военнослужащего Владислава Старуна, виновного в расправе над жителем Херсонской области и нарушении неприкосновенности его жилища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Решение по делу мобилизованного было вынесено 28 ноября 2023 года Херсонским гарнизонным военным судом. Защита подсудимого попыталась обжаловать почти десятилетний приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.

По версии следствия, в ночь на 22 апреля 2023 года Старун в состоянии алкогольного опьянения с угрозами проник в дом в Каховском районе Херсонской области. Полагая, что мужчина из этой семьи сотрудничает с Вооруженными силами Украины, мобилизованный несколько раз ударил его в лицо кулаком и выстрелил в грудь из автомата. Потерпевший не выжил, а военный написал явку с повинной. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 2,5 года колонии военнослужащего, который отказался участвовать в специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Алексея Навального похоронили в Москве. Власти предупредили о недопустимости «любых несанкционированных сборищ»

      Уничтоживший Abrams российский боец рассказал об ударе по второму танку США

      Россиянина осудили за нацистские призывы в интернете

      В ДНР прокомментировали разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

      В ЦБ опровергли начало новой расчистки банковского сектора России

      Американский модуль Nova-C на Луне завершил работу

      Пилот пассажирского самолета подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

      Еще одна страна ввела санкции против российских алмазов

      Снятый с рейса боец СВО не дождался извинений и захотел засудить «Победу»

      Стали известны подробности стрельбы в центре Краснодара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше