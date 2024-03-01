Российского военного осудили за расправу над жителем Херсонской области

Суд в Ростове дал почти 10 лет военному, застрелившему жителя Херсонской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор в отношении военнослужащего Владислава Старуна, виновного в расправе над жителем Херсонской области и нарушении неприкосновенности его жилища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Решение по делу мобилизованного было вынесено 28 ноября 2023 года Херсонским гарнизонным военным судом. Защита подсудимого попыталась обжаловать почти десятилетний приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.

По версии следствия, в ночь на 22 апреля 2023 года Старун в состоянии алкогольного опьянения с угрозами проник в дом в Каховском районе Херсонской области. Полагая, что мужчина из этой семьи сотрудничает с Вооруженными силами Украины, мобилизованный несколько раз ударил его в лицо кулаком и выстрелил в грудь из автомата. Потерпевший не выжил, а военный написал явку с повинной. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 2,5 года колонии военнослужащего, который отказался участвовать в специальной военной операции.