Сестра Ким Кардашьян снялась топлес для собственного бренда одежды

Американская телезвезда Хлои Кардашьян снялась топлес для собственного бренда одежды Good American. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 39-летняя знаменитость предстала перед камерой в джинсах с широкими штанинами, прикрыв голую грудь рубашкой из денима. При этом на ней отсутствовала обувь и ювелирные украшения.

Поклонники оценили фотосессию сестры Ким Кардашьян в комментариях под постом. «Наша королева», «Красотка», «Нам нужны такие джинсы», «Шикарная», «Джинсов много не бывает», — писали они.

В январе Хлои Кардашьян снялась полуголой для модного блога агентства tmrw. Тогда телезвезда позировала в застегнутом на боку черном жакете и капроновых колготках. Она держала в руке красное яблоко, которое прикрывало ее обнаженную грудь.