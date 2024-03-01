В России объяснили споры французских властей об отправке солдат на Украину

Журова допустила недовольство французов из-за слов Макрона о военных на Украине

Споры и противоречия во Франции относительно возможности отправки солдат страны на Украину объясняются тем, что разные политики представляют интересы разных сторон, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Светлана Журова. Политик также добавила, что не исключает возмущения французского общества по этому поводу.

«Каждый, видимо, представляет интересы разных сторон. Один [президент Франции Эммануэль Макрон] — заложник политических давлений, другой [глава МИД Франции Стефан Сежурне, выступивший против отправки военных] нет, у него на первом месте интересы Франции», — считает Журова.

Она напомнила о существующем запрете на использование иностранных наемников и подчеркнула, что нарушение такого запрета было бы неприемлемым. Депутат добавила, что не исключает возмущений во французском обществе после заявления Макрона.

«Но у него еще есть какое-то время до выборов. Может, он надеется, что никто не вспомнит о том, что он говорил. Но, конечно, мало кому понравится, что солдаты его страны участвуют в боевых действиях на территории другого государства. Тем более, Франция еще помнит 1812 год», — заключил политик.

Ранее Сежурне заявил, что французы не станут погибать за Украину. Глава МИД подчеркнул, что страна не станет отправлять своих военных участвовать в чужом конфликте, и добавил, что Франция постарается помешать России, не вступая с ней в прямой конфликт.