Стало известно об ударе украинского танка по российскому таможенному пункту

Mash: танк ВСУ обстрелял российский таможенный пункт в Брянской области

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял российский таможенный пункт в Брянской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По сообщению издания, сам таможенный пункт и несколько находящихся там автомобилей получили подтверждения. Однако официальных подтверждений от таможенной службы, властей Брянской области или Министерства обороны России нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать производящий взрывчатку завод в Дзержинске Нижегородской области — над регионом были подавлены три беспилотника.

В Минобороны подтверждали факт попытки атаки завода.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.