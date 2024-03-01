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09:45, 1 марта 2024Россия

Стало известно об ударе украинского танка по российскому таможенному пункту

Mash: танк ВСУ обстрелял российский таможенный пункт в Брянской области
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял российский таможенный пункт в Брянской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По сообщению издания, сам таможенный пункт и несколько находящихся там автомобилей получили подтверждения. Однако официальных подтверждений от таможенной службы, властей Брянской области или Министерства обороны России нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать производящий взрывчатку завод в Дзержинске Нижегородской области — над регионом были подавлены три беспилотника.

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В Минобороны подтверждали факт попытки атаки завода.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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