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09:01, 1 марта 2024Наука и техника

Стало известно о планах Apple купить Tesla

NYT: Apple хотела купить Tesla и заменить рулевое колесо Siri

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Корпорация Apple рассматривала возможность приобретения автомобильной компании Tesla. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По информации источников, корпорация Тима Кука рассматривала такой вариант в тот момент, когда компания планировала начать разработку электрокара. Топ-менеджеры Apple полагали, что купят автомобильный бизнес, а затем интегрируют в готовые машины свои технологии. Однако руководство IT-гиганта решило, что создать свой автомобиль с нуля будет дешевле.

Также стало известно, что в Apple планировали приобрести бизнес Илона Маска и поменять концепцию электромобилей. Если автомобили Tesla имеют функции продвинутого ассистента водителя, то в Apple хотели полностью убрать элементы управления, заменив рулевое колесо в машинах на интерфейс с голосовым помощником Siri. Инсайдеры рассказали, что Тим Кук и бывший главный дизайнер Apple Джонии Айв даже участвовали в тестировании полностью автономного транспортного средства, где роль Siri играл приглашенный актер, который озвучивал голосового помощника.

Журналисты издания напомнили, что в конце 2022 года предприниматель Илон Маск признался, что обсуждал вместе с Тимом Куком возможность поглощения Tesla Apple. По словам Маска, тогда главы компаний не договорились.

В конце февраля источники Bloomberg заявили, что Apple закрыла проект по выпуску электромобиля после 10 лет разработки. Занятые в проекте специалисты перейдут в отдел изучения искусственного интеллекта (ИИ).

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      Андрей Ставицкий
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