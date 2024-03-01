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17:19, 1 марта 2024Бывший СССР

Украина прекратила сотрудничество с Россией в области предупреждения катастроф

На Украине заявили о прекращении сотрудничества с РФ по предупреждению катастроф

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Украина прекратила сотрудничество с Россией в области предупреждения катастроф. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам представителя украинского правительства, речь идет о денонсации Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Соответствующий проект закона был одобрен 1 марта.

Данное соглашение было подписано в Москве в 1997 году. На Украине документ был ратифицирован в 1999 году.

В октябре 2023 года прекратило действие российско-украинского соглашение о пограничном сотрудничестве. Оно было заключено в 2011 году в Донецке. Разрыв соглашения подтвердили в Министерстве иностранных дел России. Также стало известно о прекращении действия соглашения о научно-техническом сотрудничестве, подписанном странами в 1996 году.

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      Екатерина Грищенко
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