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18:14, 1 марта 2024Бывший СССР

Уничтоживший Abrams российский боец рассказал об ударе по второму танку США

Боец Рассвет заявил об ударе по второму танку Abrams в зоне СВО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уничтоживший первый в зоне специальной военной операции (СВО) американский танк Abrams боец с позывным Рассвет рассказал, что позже был нанесен удар по еще одной аналогичной машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

«Выполнили свою задачу, продолжили дальше работать. Поражали второй [Abrams], но там у нас нет объективного контроля с разведывательного дрона. Особо не удивились [поражению американского танка]. Это было просто выполнение задачи, мы просто работали. (...) Предполагали, что появится натовская техника. Экипаж ушел, к сожалению, одного вытащили 300, либо тяжелее, точнее сказать не могу», — рассказал Рассвет.

Не было времени удивляться — делали свое дело

боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Рассвет

Утром 28 февраля стало известно, что первый Abrams в зоне СВО был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Этот беспилотник способен устоять перед воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Минобороны официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на авдеевском направлении. Депутат Госдумы Андрей Картаполов счел, что уничтожение танка демонстрирует его заурядность.

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