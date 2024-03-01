В Госдуме спрогнозировали ужесточение мобилизации на Украине

Украинские военкомы получили команду «забирать всех». Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий считает, что мобилизационные процессы на Украине будут обостряться. Водолацкий заявил, что власти страны приказали брать на службу всех, «независимо от того, какой диагноз, годен человек к службе или нет».

С помощью таких мер президент Украины Владимир Зеленский осуществляет план уничтожения украинцев, считает депутат Госдумы.

Ранее сдавшийся в плен солдат Вооруженных сил Украины рассказал, что он был мобилизован, несмотря на диагностированное ему раздвоение личности. Диагноз психиатрического профиля не помешал службе мужчины в армии, несмотря наличие у него также воспаления позвоночника. Он сдался в плен 26 февраля 2024 года неподалеку от села Приютное в Запорожской области.