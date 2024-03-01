В Подмосковье девятилетнего мальчика обвинили в надругательстве над шестилетним

В Королеве девятилетнего школьника обвинили в надругательстве над шестилетним

Жительница подмосковного Королева обвинила девятилетнего школьника в надругательстве над ее шестилетним сыном. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел в квартире россиянки несколько дней назад. Женщина утверждает, что старший мальчик совершил в отношении ее ребенка действия сексуального характера. Подробности произошедшего не уточняются. Проводится разбирательство.

Ранее подобный случай произошел в Долинске в Сахалинской области. Там два восьмиклассника надругались над третьеклассником во время вечеринки в квартире. В отсутствие родителей 14-летний школьник пригласил к себе домой ровесника и мальчика помладше, над которым решили поиздеваться — под угрозами закрыть ребенка на балконе, подростки совершили в отношении него насильственные действия.

Кроме того, в ноябре 2023 года жительница Санкт-Петербурга обвинила ученика младших классов в домогательствах к ее восьмилетнему сыну в местной спортивной школе. Россиянка рассказала о двух эпизодах сексуального насилия над ее ребенком в раздевалке бассейна. После первого случая пострадавший рассказал о случившемся тренеру, однако не получил помощи.