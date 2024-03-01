Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 1 марта 2024Россия

В Подмосковье девятилетнего мальчика обвинили в надругательстве над шестилетним

В Королеве девятилетнего школьника обвинили в надругательстве над шестилетним

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница подмосковного Королева обвинила девятилетнего школьника в надругательстве над ее шестилетним сыном. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел в квартире россиянки несколько дней назад. Женщина утверждает, что старший мальчик совершил в отношении ее ребенка действия сексуального характера. Подробности произошедшего не уточняются. Проводится разбирательство.

Ранее подобный случай произошел в Долинске в Сахалинской области. Там два восьмиклассника надругались над третьеклассником во время вечеринки в квартире. В отсутствие родителей 14-летний школьник пригласил к себе домой ровесника и мальчика помладше, над которым решили поиздеваться — под угрозами закрыть ребенка на балконе, подростки совершили в отношении него насильственные действия.

Кроме того, в ноябре 2023 года жительница Санкт-Петербурга обвинила ученика младших классов в домогательствах к ее восьмилетнему сыну в местной спортивной школе. Россиянка рассказала о двух эпизодах сексуального насилия над ее ребенком в раздевалке бассейна. После первого случая пострадавший рассказал о случившемся тренеру, однако не получил помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      В США удивились наглости Киева по требованию помощи от Белого дома

      Московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора

      В Верховном суде назначили дату рассмотрения жалобы Надеждина к ЦИК

      Россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья

      Австралия ввела дополнительные санкции против России из-за Навального

      Задержание ФСБ передававшего информацию СБУ иностранца попало на видео

      Стало известно местонахождение задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Захарова отреагировала на аудиозапись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

      В Госдуме предостерегли «наследников вермахта» от атаки на Крымский мост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше