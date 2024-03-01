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22:34, 1 марта 2024Мир

В Польше автомобиль наехал на толпу людей

Яштал: наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В центре польского Щецина легковой автомобиль Ford Focus въехал в толпу людей. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате инцидента пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами. Вскоре его задержали.

Как заявил журналистам заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал, происшествие не квалифицируется как теракт.

Ранее в Тольятти фура сбила четырех человек на регулируемом пешеходном переходе на Борковской улице. Они проходили проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. Всех пострадавших горожан отвезли в больницу, травмы получили жители 36-56 лет. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

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      Марина Совина
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