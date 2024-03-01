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19:07, 1 марта 2024Бывший СССР

В правительстве Казахстана открестились от задержанного советника премьера

Пресс-служба премьера Казахстана: Кожагапанов снят с поста советника в 2022 году

Фото: Sputnik / РИА Новости

Задержанный советник премьер-министра Казахстана Ерлан Кожагапанов был снят с должности еще в 2022 году. Об этом сообщает «КазТАГ» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра республики.

Отмечается, что в правительстве открестились от задержанного, пояснив, что он занимал пост советника премьера с 13 сентября 2021 года по 4 апреля 2022 года.

«Ерлан Кожагапанов с апреля 2022 года не занимает должность советника премьер-министра Республики Казахстан. Он работал 13 сентября 2021 года по 4 апреля 2022 года», — говорится в сообщении кабинета министров. При этом «КазТАГ» отмечает, что не обнаружил официальных сообщений об освобождении Кожагапанова от должности до настоящего времени.

Советника премьер-министра Казахстана Ерлана Кожагапанова задержали в пятницу, 1 марта, по подозрению в хищении бюджетных средств. Он был задержан сотрудниками Агентства по противодействию коррупции в Алма-Ате.

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      Александр Курбатов
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