В России мужчина сорвал выступление детского коллектива из-за девочки в юбке

На Сахалине мужчина сорвал выступление детского коллектива из-за одежды девочки

В Южно-Сахалинске мужчина сорвал выступление детского танцевального коллектива из-за того, что ему не понравился внешний вид одной из школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

По словам находившейся с детьми преподавателя, жителю города не понравилась длина юбки, в которой была одна из девочек. Он начал оскорблять школьницу, заявив, что она выглядит, как легкодоступная женщина. Затем он выбил телефон из рук попытавшейся снять его на видео женщины.

Преподаватель пояснила, что привлекшая внимание горожанина девочка единственная из коллектива была в юбке. Россиянка отметила, что юбка была школьной длины. В региональном главке МВД России начали проверку.

Ранее в Пермском крае пьяный мужчина избил подростка из-за внешнего вида. Россиянин увидел мальчика в магазине и выразил свое недовольство, сравнив его с гомосексуалистом. В ходе завязавшейся драки он ударил подростка по лицу и, повалив на землю, избил ногами.