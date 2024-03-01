В России ребенок-инвалид оказался на три года заперт в квартире

В Златоусте ребенок-инвалид три года не может выйти из дома из-за узких проемов

В Златоусте Челябинской области ребенок-инвалид на три года оказался заперт в доме — он не может выйти на улицу, так как дверные проемы в здании слишком узкие для инвалидной коляски. Об этом сообщил руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, его слова приводит Ura.ru.

«В 10 лет Саше поставили диагноз спинально-мышечная атрофия, он практически не чувствует ног. Но жить активно мешает не столько болезнь, сколько равнодушие взрослых. Местные чиновники три года не могут найти для ребенка жилье в доме с широкими дверными проемами», — сообщил Рыжий.

Он добавил, что мать мальчика носит его по квартире на руках. Сейчас квартира, где живет семья, признана непригодной для проживания человека с ограниченными возможностями, из-за чего власти с 2023 года начали искать для мальчика новое жилье.

Ранее голый российский ребенок-инвалид оказался в подъезде по недосмотру пьяной няни. Женщина, которая потеряла мальчика из виду, когда употребляла алкоголь, присматривала за ним с самого рождения и приехала вместе с его семьей из Орла в Петербург для лечения.