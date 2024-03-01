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10:11, 1 марта 2024Силовые структуры

В России завели дело после осквернения в Одессе бюста маршала Малиновского

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения в Одессе бюста Малиновского

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения в Одессе бюста советского маршала Родиона Малиновского. Об этом в пятницу, 1 марта, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, бюст маршала, освобождавшего Одессу от немецких войск в годы Великой Отечественной войны, был изрисован краской и исписан нецензурными словами. Следователи запросили в министерстве иностранных дел России всю информацию об обстоятельствах произошедшего.

Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка.

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      Владимир Седов
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