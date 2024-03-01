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08:29, 1 марта 2024Силовые структуры

В российском городе создателей медкартеля оштрафовали на 660 тысяч рублей

УФАС: во Владивостоке создатели медкартеля оштрафованы на 660 тысяч рублей

Фото: PxHere

Четыре компании во Владивостоке получили штраф в размере почти 660 тысяч рублей за создание медицинского картеля. Антимонопольный сговор касался поставок лекарств, уборочного инвентаря и медоборудования во Владивостокскую клиническую больницу номер 4, сообщает Приморское УФАС России в Telegram-канале.

Компании подавали заявки на участие в процедурах закупок и в связи с отсутствием конкурентов отказывались от борьбы, что позволяло получать контракты по максимально высокой цене.

«За заключение и реализацию картельного сговора на организации ООО «Симран», ООО «Поли-трейд», ООО «Агат Плюс» и ООО «Хардей» наложены штрафы в суммарном размере 656 603 рубля», — уточнили в УФАС.

Ранее сотрудники главного военного следственного управления СКР раскрыли в «Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского» Минобороны России организованную преступную группу из числа ведущих сотрудников. Преподаватели включили 82 «мертвые души» в контракты с оборонным ведомством и присвоили их гонорары на общую сумму почти 8,5 миллиона рублей.

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      Александра Синицына
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