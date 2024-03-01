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14:26, 1 марта 2024Россия

В Совфеде отреагировали на запись с обсуждением ударов по Крымскому мосту

Косачев: переговоры немцев об ударах по Крымскому мосту должны иметь последствия
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Скандал с аудиозаписью переговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту должен иметь серьезные последствия. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Скандал с записями переговоров поименно указанных и весьма высокопоставленных офицеров бундесвера, уже в практическом ключе обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия», — сказал он.

По словам политика, в случае, если не последуют убедительные опровержения, то России придется пересмотреть истинную роль ФРГ в конфликте на Украине, которая может опровергнуть заявления канцлера Германии Олафа Шольца о принципиальном неучастии ФРГ в боевых действиях.

«Это прямое участие, куда уж прямее: "Мы сейчас ведем войну", — говорит один из записанных немцев», — добавил Косачев.

1 марта глава телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора немецких офицеров, планировавших подрыв Крымского моста. В своем Telegram-канале она также обратилась к представителям власти ФРГ с просьбой объяснить то, что она услышала на записи.

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      Никита Абрамов
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