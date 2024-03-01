В украинском регионе начали выдавать повестки круглосуточно

В Черкасской области Украины заявили о начале выдачи повесток круглосуточно

В Черкасской области Украины начали выдавать повестки круглосуточно, кроме комендантского часа. Об этом сообщил замначальника областного территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Скрипник, его цитирует издание «Общественное».

«ТЦК работают круглосуточно. (…) Повестки вручаются круглосуточно, кроме комендантского часа. Также, если военнообязанный сам прибыл в ночное время в ТЦК — мы ему предоставляем полную консультацию, выписываем повестку и предлагаем прийти утром», — сказал он.

Скрипник сообщил, что в работу военкоматов были внесены соответствующие изменения. Кроме того, в ТЦК работают группы, отвечающие за разные направления центра.

9 февраля представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что кабинет министров принял решение о круглосуточной работе военкоматов. Как сообщалось в постановлении, ТЦК во время проведения мобилизации должны круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания.