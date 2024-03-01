Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:11, 1 марта 2024Бывший СССР

В украинском регионе начали выдавать повестки круглосуточно

В Черкасской области Украины заявили о начале выдачи повесток круглосуточно

Фото: Reuters

В Черкасской области Украины начали выдавать повестки круглосуточно, кроме комендантского часа. Об этом сообщил замначальника областного территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Скрипник, его цитирует издание «Общественное».

«ТЦК работают круглосуточно. (…) Повестки вручаются круглосуточно, кроме комендантского часа. Также, если военнообязанный сам прибыл в ночное время в ТЦК — мы ему предоставляем полную консультацию, выписываем повестку и предлагаем прийти утром», — сказал он.

Скрипник сообщил, что в работу военкоматов были внесены соответствующие изменения. Кроме того, в ТЦК работают группы, отвечающие за разные направления центра.

9 февраля представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что кабинет министров принял решение о круглосуточной работе военкоматов. Как сообщалось в постановлении, ТЦК во время проведения мобилизации должны круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны детали мирного договора России и Украины. На чем настаивали стороны и почему сорвались соглашения?

      Продюсер объяснил непопулярность Лободы на Украине

      На Украине рассказали о тактическом процессе обучения летчиков на F-16

      В России высказались о палубной версии Су-57

      В Совфеде заявили о ежедневных отработках мер по защите Крымского моста

      Названы меры профилактики распространенного вирусного заболевания весной

      В Госдуме ответили на запрет США импортировать российские несортированные алмазы

      В Госдуме высказались о возможности отмены транспортного налога в России

      Памела Андерсон появилась на фото для журнала с грязным лицом

      Санду озвучила план при провале референдума об интеграции Молдавии в Евросоюз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше