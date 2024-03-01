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12:11, 1 марта 2024Россия

В Верховном суде назначили дату рассмотрения жалобы Надеждина к ЦИК

Верховный суд России назначил 4 марта датой рассмотрения жалобы Надеждина к ЦИК
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Верховный суд России назначил 4 марта датой рассмотрения жалобы подмосковного депутата Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации его кандидатом в президенты, передает РИА Новости.

В конце февраля Верховный суд признал законным отказ в удовлетворении двух исков Надеждина, который оспаривал требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России.

Тогда отмечалось, что в ходе проверки подписных листов Надеждина эксперты-почерковеды отсеяли больше 4,5 тысячи подписей. Политик требовал, чтобы ему были предоставлены данные экспертов, так как в полученной им ведомости отсутствовало подтверждение их квалификации.

До этого Борис Надеждин получил от Центризбиркома официальный отказ в регистрации кандидатом на предстоящие президентские выборы. Отказ был мотивирован слишком высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях — при допустимом пороге 5 процентов недействительными оказались более 15 процентов.

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      Анна Щербакова
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