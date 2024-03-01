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13:05, 1 марта 2024Мир

Захарова пожалела «умирающих со стыда» от слов Макрона французов

Захарова: французы не должны умирать от стыда из-за слов Макрона об Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона заставляют «умирать от стыда» французское общество. Текст соответствующего высказывания она разместила в своем Telegram.

«Если министр иностранных дел Франции так озабочен тем, что французы не должны умирать за Украину, ему следовало бы также подумать о том, что им не стоит умирать от стыда после каждого заявления президента Макрона», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что противоречивые заявления официальных представителей Франции являются «новым стандартом принципиальности и интеллекта, введенным макроновским режимом».

27 февраля сообщалось, что Макрон не исключил возможности отправки европейских военных на Украину. После его заявления ряд стран Европейского союза отверг такую идею.

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      Лина Пивоварова
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