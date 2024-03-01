Захарова высказалась о планах офицеров Бундесвера по атаке на Крымский мост

Захарова: развязанная Западом гибридная война против России идет полным ходом

Гибридная война Запада против России идет полным ходом. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о планах офицеров Вооруженных сил Германии (Бундесвера) по атаке на Крымский мост в Telegram.

«Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полным ходом», — написала она.

Дипломат сопроводила свой комментарий расшифровкой разговоров немецких офицеров, которые обсуждали детали атаки и способность ракеты Taurus разрушить Крымский мост.

Ранее Захарова пожалела «умирающих со стыда» от слов президента Франции Эммануэля Макрона французов. Она отметила, что противоречивые заявления властей Франции являются «новым стандартом принципиальности и интеллекта, введенным макроновским режимом».