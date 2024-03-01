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15:50, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда «Фабрики звезд» раскрыла сложности участия в проекте

Певица Голубева пожаловалась на неопрятность участников «Фабрики звезд»

Кадр: LERIKA / «ВКонтакте»

Звезда пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», певица Лерика Голубева раскрыла сложности участия в проекте. Подробностями она поделилась в интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

«А там сосиски вместо нормальной еды, грязь в ванных», — пожаловалась Голубева на условия съемок «Фабрики звезд». По словам певицы, другие участники шоу выставляли ее стервой из-за ее недовольства их неопрятностью. «Как с этими девочками-припевочками можно нормально разговаривать, если они грязное белье раскидывают и за собой раковины не моют?» — высказалась она.

Кроме этого, Голубева также пожаловалась на «отсутствие способов расслабиться» на проекте. «Спиртного нет, курить нельзя, любить нельзя», — пояснила она.

Ранее российская актриса театра и кино, звезда четвертого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Надежда Игошина призналась, что получила психологическую травму во время участия в проекте. По ее словам, из-за травмы, полученной на съемках программы, она все еще боится петь на сцене.

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      Олег Давыдов
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