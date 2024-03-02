Арбитр лишил «Реал» победы в матче чемпионата Испании

Арбитр лишил «Реал» победы в Ла Лиге, дав финальный свисток за секунду до гола

Арбитр лишил мадридский «Реал» победы в матче чемпионата Испании с «Валенсией», дав финальный свисток за секунду до гола. Трансляцию встречи 27-го тура Ла Лиги вел сервис «Окко».

В добавленное ко второму тайму время при счете 2:2 полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после навеса отправил мяч в сетку, однако за секунду до этого арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток.

Решение судьи вызвало возмущение у игроков столичной команды, за споры Беллингем получил красную карточку. Также был удален защитник «Реала» Антонио Рюдигер.

Игра так и завершилась со счетом 2:2, в составе «Валенсии» отличились Уго Дуро и Роман Яремчук. У «Реала» дублем отметился Винисиус Жуниор.

«Реал» после 26 матчей набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Валенсия» с 36-ю баллами после 25 игр расположилась на девятой строчке.