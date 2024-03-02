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13:27, 2 марта 2024Культура

Одна из лучших российских актрис мечтала о профессии учительницы

Актриса Боярская мечтала о профессии стюардессы, модельера или учительницы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В детстве актриса Елизавета Боярская мечтала о профессии стюардессы, модельера или учительницы. Об этом артистка рассказала в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

По ее словам, наблюдая за родителями в театре, у нее сложилось скептическое отношение к актерству. Эту профессию она считала несерьезной и стеснялась работы прославленных родителей.

Боярская призналась, что мечтала быть стюардессой, потому что они красивые. Также ее привлекала работа модельера, хоть она и не умела рисовать.

Елизавету Боярскую, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали в числе тройки лучших российских актрис в 2023 году. Компанию ей составили Светлана Ходченкова и Екатерина Гусева.

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      Любовь Ширижик
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