Певица Бьянка объявила об успешной пластической операции

Бьянка объявила об успешной пластике и похвалила хирурга

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, объявила, что сделала пластическую операцию. Об этом сообщает «Газета.ру».

Исполнительница отметила, что операция прошла успешно, она уже выписалась из клиники и восстанавливается дома. Артистка похвалила хирурга и сотрудников больницы, где проходила процедура, а также поблагодарила поклонников за поддержку.

«Здесь классный наркоз. Человек не делает — он лепит! Лепит, так как вы хотите. Так, как вам нравится. То, о чем вы всегда мечтали», — написала певица на своей странице в социальной сети. Бьянка пообещала в ближайшее время продемонстрировать результаты пластики.

В середине февраля певица раскрыла подробности запланированной после похудения пластики. 38-летняя исполнительница заявила, что прошла обследование, по результатам которого ей одобрили хирургическое вмешательство по коррекции фигуры.