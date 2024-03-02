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16:15, 2 марта 2024Ценности

Певица Бьянка объявила об успешной пластической операции

Бьянка объявила об успешной пластике и похвалила хирурга

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, объявила, что сделала пластическую операцию. Об этом сообщает «Газета.ру».

Исполнительница отметила, что операция прошла успешно, она уже выписалась из клиники и восстанавливается дома. Артистка похвалила хирурга и сотрудников больницы, где проходила процедура, а также поблагодарила поклонников за поддержку.

«Здесь классный наркоз. Человек не делает — он лепит! Лепит, так как вы хотите. Так, как вам нравится. То, о чем вы всегда мечтали», — написала певица на своей странице в социальной сети. Бьянка пообещала в ближайшее время продемонстрировать результаты пластики.

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В середине февраля певица раскрыла подробности запланированной после похудения пластики. 38-летняя исполнительница заявила, что прошла обследование, по результатам которого ей одобрили хирургическое вмешательство по коррекции фигуры.

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