Певица Бьянка объявила об успешной пластической операции
Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, объявила, что сделала пластическую операцию. Об этом сообщает «Газета.ру».
Исполнительница отметила, что операция прошла успешно, она уже выписалась из клиники и восстанавливается дома. Артистка похвалила хирурга и сотрудников больницы, где проходила процедура, а также поблагодарила поклонников за поддержку.
«Здесь классный наркоз. Человек не делает — он лепит! Лепит, так как вы хотите. Так, как вам нравится. То, о чем вы всегда мечтали», — написала певица на своей странице в социальной сети. Бьянка пообещала в ближайшее время продемонстрировать результаты пластики.
В середине февраля певица раскрыла подробности запланированной после похудения пластики. 38-летняя исполнительница заявила, что прошла обследование, по результатам которого ей одобрили хирургическое вмешательство по коррекции фигуры.