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19:39, 16 февраля 2024Ценности

Певица Бьянка раскрыла подробности запланированной после похудения пластики

Бьянка

Бьянка. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, раскрыла подробности запланированной после похудения пластики. Соответствующая запись появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

38-летняя исполнительница заявила, что прошла обследование, по результатам которого ей одобрили хирургическое вмешательство по коррекции фигуры. «Все идеально, здоровье отличное, никаких проблем. Так что 29-го числа я ложусь на операцию, о которой мечтала всю свою жизнь», — призналась звезда.

Знаменитость уточнила, что операцию будет проводить пластический хирург Сеймур Алиев. «Вы будете следить за тем, как мне это все делают. Я вам обязательно покажу живот, который у меня сейчас чуть-чуть присутствует. В общем, это будет очень весело», — подытожила Бьянка.

В январе Бьянка показала фигуру после похудения на 30 килограммов. Исполнительница поделилась снимком с пляжа, на котором позировала в черном купальнике на молнии.

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      Екатерина Ештокина
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