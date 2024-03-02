США пожаловались на американские технологии на службе российской военной машины

Сенатор Блументал: военная машина РФ до сих пор использует технологии США

Российская военная машина до сих пор использует американские технологии, заявил сенатор из Демократической партии Ричард Блументал. Об этом сообщает The Washington Times.

По его словам, технологии США применяются Россией при производстве ракет, беспилотников, боеприпасов и другого вооружения. Как считает сенатор, экспортный контроль, введенный Вашингтоном, не выполняет своих задач.

В начале года Блументал, возглавляющий подкомитет Сената по расследованиям в сфере национальной безопасности, привез с Украины папку с жалобами. В ней упоминаются 211 случаев, когда американские полупроводники, микросхемы и прочие технологии американского производства были обнаружены в российских ракетах.

При этом США продолжают усиливать санкции против компаний и физлиц со всему миру, которые якобы помогают Москве с обходом санкций. В частности, ограничительные меры вводятся против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Китая, которые могут импортировать продукцию двойного назначения.

