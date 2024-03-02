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05:04, 2 марта 2024Бывший СССР

На Украине оценили демографическую ситуацию

Экономист Кущ заявил, что демография Украины находится за точкой невозврата

Киевский экономист и аналитик Алексей Кущ прокомментировал состояние демографической ситуации на Украине. Об этом он сообщил в подкасте журналиста Влада Сидоренко, опубликованном на YouTube.

Кущ оценил демографическую ситуацию на Украине и отметил, что она находится за точкой невозврата. По его словам, восстановление потенциала в этой области невозможно, он допускает только замедление кризиса.

«То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения. Только об этом мы можем говорить», — отметил он.

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