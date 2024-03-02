В Ясиноватой обнаружили обломки ракеты HIMARS

В Ясиноватой обнаружили двигатель и хвостовую часть ракеты HIMARS

В Ясиноватой в ДНР обнаружили двигатель и хвостовую часть ракеты HIMARS, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

По его словам, ракета была сбита силами противовоздушной обороны.

Ранее мэр города Дмитрий Шевченко рассказал о значительном сокращении числа обстрелов со стороны ВСУ после освобождения Авдеевки. «По городу мы пока не фиксируем ударов дронами, теперь уже расстояние не позволяет», — сказал градоначальник об обстановке в Ясиноватой.