Байден на прощание поцеловал премьера Италии

Джо Байден поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони

Президент США Джо Байден на прощание поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони после рабочей встречи в Овальном кабинете. Соответствующее видео опубликовали в социальной сети X.

Байден встретился в Мелони в пятницу, 1 марта. На записи можно увидеть, как перед рукопожатием лидер США подошел к премьеру Италии и поцеловал ее в макушку. По довольному выражению лица американского президента заметно, что он остался доволен своим жестом. При этом, судя по спокойной и доброжелательной реакции Мелони, поцелуй в макушку ее не смутил. Пользователи соцсети X прозвали увиденное новым дипломатическим трендом.

Ранее Байден встретился с лидерами мусульманской общины в США извинился перед лидерами мусульман за сомнение в числе жертв в секторе Газа. В конце встречи американский президент обнял одного из участников.