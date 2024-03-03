Чешские дипломаты застряли в Индии из-за проблем с самолетом

Делегация МИД Чехии застряла в Мумбаи из-за неисправности самолета

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Чехии Ян Липавский и сопровождающая его делегация застряли в аэропорту города Мумбаи в Индии из-за неисправности самолета. Об этом сообщило Radio Prague International.

По данным СМИ, чешские дипломаты не будут дожидаться завершения ремонта борта, с которым возникли проблемы. «Мы ожидаем прибытия запасного самолета, который уже в пути», — сообщил пресс-секретарь ведомства Даниел Дрейк.

Уточняется, что Липавский и представители руководства 10 чешских компаний возвращаются в Европу после двухнедельной поездки в Индию, Японию и Австралию.

Ранее посол МИД Армении по особым поручениям Эдмон Марукян ушел в отставку. Он объяснил, что покинул пост из-за разногласий с премьер-министром республики Николом Пашиняном.