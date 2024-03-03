Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
1:1
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Металлург Мг
2:3
Завершен
Амур
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Динамо М
2:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
СКА
1:2
3-й период
live
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Балтика
0:0
1-й тайм
live
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
21:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:31, 3 марта 2024Спорт

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Локомотив» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Локомотивом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 12-й минуте забил полузащитник Бителло. На 58-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Денис Макаров. На 84-й минуте отставание «железнодорожников» сократил полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Таким образом, после 19 матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Локомотив» располагается на пятом месте, имея в активе 31 очко. Лидирует «Краснодар» с 39 очками.

В следующем туре «Динамо» примет грозненский «Ахмат» 9 марта. «Локомотив» также сыграет дома с «Сочи» днем позднее.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили еще один Abrams на Украине

      Собчак послушала новую песню Пугачевой и прослезилась

      Раскрыты ранние признаки деменции

      Кувейт заявил о продлении добровольного сокращения добычи нефти

      В Германии назвали утечку разговора военных информационной войной

      В Израиле отказались направлять делегацию на переговоры с ХАМАС

      Большинство американцев сочли Байдена слишком старым для президентства

      «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

      На Украине рассказали об очередях на границе из-за протестов фермеров

      В Госдуме заявили о победе России в СВО в этом году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше