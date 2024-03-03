«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Локомотив» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Локомотивом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 12-й минуте забил полузащитник Бителло. На 58-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Денис Макаров. На 84-й минуте отставание «железнодорожников» сократил полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Таким образом, после 19 матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Локомотив» располагается на пятом месте, имея в активе 31 очко. Лидирует «Краснодар» с 39 очками.

В следующем туре «Динамо» примет грозненский «Ахмат» 9 марта. «Локомотив» также сыграет дома с «Сочи» днем позднее.