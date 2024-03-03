Экс-глава Центробанка разбил голову о косяк двери и попал в больницу

MK.ru: экс-глава Центробанка Геращенко разбил голову о дверной косяк

Бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко разбил голову, ударившись о косяк двери. Об этом стало известно MK.ru.

86-летний мужчина получил травму у себя в загородном доме в Московской области. В результате экс-глава Центробанка попал в больницу, где ему наложили швы. По данным источника, их снимут примерно через пять дней.

Ранее в Зеленодольске, Республика Татарстан, пласт снега сошел с крыши и упал на прохожих. Под завалом оказались двое мужчин и ребенок. Взрослые выбрались из-под снежной массы сами, после чего помогли несовершеннолетнему. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.