Глава МИД Венгрии посетит форум «Атомэкспо» в Сочи

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении посетить форум «Атомэкспо», который пройдет 25-26 марта в Сочи. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я буду, конечно, счастлив приехать», — заявил министр. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Венгрии в сфере ядерной энергетики является очень успешным.

Ранее посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявил о стремлении Венгрии сохранить адекватные экономические отношения с Москвой, отметив, что санкции их подрывают. По его словам, у стран есть разногласия по некоторым вопросам, однако они уважают позиции друг друга.

Международный форум «Атомэкспо» проводится с 2009 года. В нем принимают участие руководители компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных и общественных организаций, ведущие эксперты. Главная тема форума в этом году — «Чистая энергетика: создавая будущее вместе».