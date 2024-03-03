Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:03, 3 марта 2024Мир

Глава МИД Венгрии посетит форум «Атомэкспо» в Сочи

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении посетить форум «Атомэкспо», который пройдет 25-26 марта в Сочи. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я буду, конечно, счастлив приехать», — заявил министр. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Венгрии в сфере ядерной энергетики является очень успешным.

Ранее посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявил о стремлении Венгрии сохранить адекватные экономические отношения с Москвой, отметив, что санкции их подрывают. По его словам, у стран есть разногласия по некоторым вопросам, однако они уважают позиции друг друга.

Международный форум «Атомэкспо» проводится с 2009 года. В нем принимают участие руководители компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных и общественных организаций, ведущие эксперты. Главная тема форума в этом году — «Чистая энергетика: создавая будущее вместе».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Крым десятками дронов. Движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту перекрывали

      Глава МИД Венгрии посетит форум «Атомэкспо» в Сочи

      В российском городе одноклассники отбили ребенка у бродячей собаки

      Врач назвала опасность утренней зарядки

      Пушков обратился к главе МИД Франции

      Стало известно о победе Трампа на кокусах в двух штатах

      Схему объезда участка «Тавриды» изменили

      Движение по Крымскому мосту возобновили

      Премьер Италии заявила о сложностях с передачей российских активов Украине

      В Финляндии заявили о желании местных жителей переехать в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше