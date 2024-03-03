Главком ВСУ получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии

Главком ВСУ Сырский получил от Зеленского карт-бланш на смену кадров в армии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все украинские командиры должны «знать и чувствовать фронт», понимать реальные потребности. Глава государства добавил, что ждет от Сырского конкретные предложения относительно дальнейших действий, когда тот вернется с фронта.

Ранее главком ВСУ пообещал заменить командиров некоторых украинских бригад, которые «не владеют обстановкой». Он подчеркнул, что способность сдерживать атаки России зависит от командиров и уровня их подготовки, опыта, а также способности принимать взвешенные решения.