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18:05, 3 марта 2024Экономика

Илон Маск назвал преступным миллиардный гонорар адвокатов Tesla

Маск назвал преступным гонорар адвокатов Tesla в шесть миллиардов долларов

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Адвокаты Tesla, которые успешно оспорили выплаченную Илону Маску миллиардную компенсацию, потребовали гонорар в размере почти шести миллиардов долларов. Сам бизнесмен в своей соцсети Х назвал такую выплату преступной.

По данным Business Insider, три юридические фирмы подали в канцлерский суд штата Делавэр письмо с требованием выплатить им гонорар по почасовой ставке в 288 тысяч долларов. Эта сумма должна быть выплачена в виде акций Tesla.

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«Юристы, которые ничего не сделали, кроме ущерба Tesla, требуют шесть миллиардов долларов. Преступно», — написал глава компании.

В 2018 году Tesla выплатила своему генеральному директору Илону Маску компенсацию на 56 миллиардов долларов вместо зарплаты на десятилетний срок в форме опционов на акции компании. Это позволило бизнесмену купить активы Tesla по значительно сниженной цене. Один из акционеров, Ричард Торнетта, счел это неразумным и подал в суд, который в итоге встал на сторону истца.

Производитель электрокаров Tesla утратил статус самого дорогого автомобильного бренда. Место лидера вернул себе концерн Mercedes-Benz.

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      Мария Борисова
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