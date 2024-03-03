Киев выделил десятки миллионов долларов на укрепления в Запорожской области

Киев выделил 34 миллиона долларов на укрепления в Запорожской области

Правительство Украины выделило десятки миллионов долларов на возведение оборонительных сооружений в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил глава подконтрольный киевским властям администрации региона Иван Федоров.

«Кабмин выделил рекордные 1,3 миллиарда гривен (более 34 миллионов долларов) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении», — написал чиновник.

Федоров заметил, что соответствующие работы ведутся круглосуточно. Завершить их планируется в ближайшее время. Чиновник не озвучил местоположение укреплений.

В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что укрепрайон, созданный в Авдеевке, выстраивался не год и не два, что позволило Вооруженным силам Украины удерживать город.