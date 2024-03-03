Ким Кардашьян появилась на публике в полупрозрачном платье без бюстгальтера

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на публике в полупрозрачном наряде без бюстгальтера. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Известно, что 43-летняя предпринимательница посетила показ бренда Balenciaga во время Недели моды в Париже. Для мероприятия она выбрала черное кружевное платье со шлейфом, длинными рукавами и воротником, которое облегало ее туловище. При этом сквозь ткань одежды просвечивало тело знаменитости.

Кроме того, звезда примерила остроносые туфли на шпильках, уложила волосы в высокий хвост и нарастила ногти нюдового оттенка.

Ранее в марте американская модель и актриса Джулия Фокс оконфузилась на публике из-за откровенного наряда. Она предстала перед папарацци в черном кожаном платье-фартуке в пол на голое тело, которое случайно обнажило ее грудь.