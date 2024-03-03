Контртеррористическая операция в Ингушетии попала на видео

НАК показал кадры контртеррористической операции в Карабулаке

Контртеррористическая операция (КТО) в ингушском городе Карабулак попала на видео. Кадрами с RT поделился Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

На кадрах виден дым из квартиры, где находились шесть боевиков, а также слышны звуки взрывов. Далее показаны силовики, которые были вокруг дома, и машина скорой помощи. На последних кадрах демонстрируется состояние квартиры после окончания КТО — в ней нет окон, в некоторых соседних квартирах и подъезде выбиты стекла.

Режим КТО ввели вечером 2 марта. Спецназ ФСБ блокировал в квартире боевиков, планировавших преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, начался бой. Операция завершилась 3 марта.