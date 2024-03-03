Минобороны России сообщило об уничтожении 143 украинских БПЛА

МО РФ: за сутки уничтожено 143 украинских БПЛА, включая Bayraktar TB2

За сутки российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожено 143 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), включая Bayraktar TB2 турецкого производства. Об этом в Telegram сообщает Минобороны (МО) России.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Военное ведомство отметило, что всего с начала СВО российскими подразделениями уничтожено 14 112 украинских беспилотников и 1228 боевых машин РСЗО.

Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп на авдеевском направлении.

По данным военного ведомства, в ночь на 3 марта российские системы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 38 украинских БПЛА.