Минобороны России сообщило об уничтожении 143 украинских БПЛА
За сутки российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожено 143 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), включая Bayraktar TB2 турецкого производства. Об этом в Telegram сообщает Минобороны (МО) России.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Военное ведомство отметило, что всего с начала СВО российскими подразделениями уничтожено 14 112 украинских беспилотников и 1228 боевых машин РСЗО.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп на авдеевском направлении.
По данным военного ведомства, в ночь на 3 марта российские системы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 38 украинских БПЛА.