На Украине испугались проигрыша в энергетической войне

Financial Times: Украина может проиграть энергетическую войну без помощи США

Украина может проиграть энергетическую войну с Россией, если помощь со стороны США не поступит в ближайшее время. О том, что в стране испугались поражения, сообщило издание Financial Times.

«Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено», — заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете.

По словам Тимченко, энергообъекты Украины постоянно несут значительный ущерб от обстрелов. «Ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность», — заключил руководитель предприятия.