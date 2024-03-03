Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:53, 3 марта 2024Бывший СССР

На Украине испугались проигрыша в энергетической войне

Financial Times: Украина может проиграть энергетическую войну без помощи США

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украина может проиграть энергетическую войну с Россией, если помощь со стороны США не поступит в ближайшее время. О том, что в стране испугались поражения, сообщило издание Financial Times.

«Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено», — заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете.

По словам Тимченко, энергообъекты Украины постоянно несут значительный ущерб от обстрелов. «Ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность», — заключил руководитель предприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили еще один Abrams на Украине

      На Украине испугались проигрыша в энергетической войне

      Раскрыта цель высадки спецназа ВСУ на Тендровской косе

      Жителям Москвы и Петербурга сообщили о возможности увидеть северное сияние

      После контртеррористической операции в Ингушетии завели дело

      В РПЦ назвали условия присутствия мигрантов в России

      Политолог высказался о вероятности расформирования НАТО

      ВСУ атаковали дроном поселок в Курской области

      Глава РПЛ сделал заявление о выступлениях осужденного игрока в «Спартаке»

      Чешские дипломаты застряли в Индии из-за проблем с самолетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше