Названа заменившая Россию на рынке туалетной бумаги в ЕС страна

Турция заменила Россию в качестве поставщика туалетной бумаги в Евросоюз

Названа заменившая Россию на рынке туалетной бумаги в Евросоюзе (ЕС) страна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

Речь идет о Турции, которая по сравнению с 2021 годом нарастила объемы поставок более чем на треть. На тот момент ее показатели равнялись 74 тысячам тонн. При этом в 2023 году она продала Евросоюзу 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги, сохранив второе место по объему поставок.

Отмечается, что до вступившего в силу в 2022 году восьмого антироссийского санкционного пакета ЕС Россия занимала пятое место рейтинга в качестве крупнейших поставщиков данного товара в ЕС. Известно, что в настоящее время первое место по-прежнему занимает Великобритания.

В марте 2023 года сообщалось, что в Польше резко подорожала туалетная бумага из-за санкций против России. Отмечалось, что в дисконтных магазинах цены на бумажные полотенца выросли на 60 процентов, на туалетную бумагу — почти на 50 процентов.