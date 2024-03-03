Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:26, 3 марта 2024Экономика

Названа заменившая Россию на рынке туалетной бумаги в ЕС страна

Турция заменила Россию в качестве поставщика туалетной бумаги в Евросоюз

Фото: Uunsplash

Названа заменившая Россию на рынке туалетной бумаги в Евросоюзе (ЕС) страна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

Речь идет о Турции, которая по сравнению с 2021 годом нарастила объемы поставок более чем на треть. На тот момент ее показатели равнялись 74 тысячам тонн. При этом в 2023 году она продала Евросоюзу 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги, сохранив второе место по объему поставок.

Отмечается, что до вступившего в силу в 2022 году восьмого антироссийского санкционного пакета ЕС Россия занимала пятое место рейтинга в качестве крупнейших поставщиков данного товара в ЕС. Известно, что в настоящее время первое место по-прежнему занимает Великобритания.

В марте 2023 года сообщалось, что в Польше резко подорожала туалетная бумага из-за санкций против России. Отмечалось, что в дисконтных магазинах цены на бумажные полотенца выросли на 60 процентов, на туалетную бумагу — почти на 50 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России уничтожила сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине. Что она может противопоставить Западу?

      В Белграде пройдут новые муниципальные выборы

      В Швейцарии заявили о втягивании Германии в мировую войну с Россией

      Спецоперация в Ингушетии завершилась

      В России высказались о попытке ВСУ атаковать Крым

      Во Франции заявление Макрона по Украине назвали невыносимым легкомыслием

      Названа заменившая Россию на рынке туалетной бумаги в ЕС страна

      Российский футболист рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб

      Япония и НАТО поучаствуют в учениях по борьбе с угрозами в космосе

      В ЕС назвали худший сценарий с транзитом газа через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше