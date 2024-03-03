Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:20, 3 марта 2024Культура

Популярная российская певица рассказала о романе с абьюзером

Певица Юлия Савичева заявила, что сама притягивала абьюзивные отношения

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная певица Юлия Савичева призналась, что у нее были отношения с абьюзером. О причинах вступления в них артистка рассказала в интервью kp.ru.

37-летняя артистка отметила, что была сама виновата в том, что люди, нарушавшие ее границы и подавлявшие ее, появились в ее жизни. «Судьба показала, что проблема не в них, а во мне. Во-первых, я их сама притягивала. Во-вторых, давала им право себя обижать, чего ни в коем случае нельзя делать», — добавила она.

Ранее Савичева отреагировала на слухи о пластических операциях. Певица заявила, что никогда не прибегала ни к каким манипуляциям со своей внешностью. Певица добавила, что ей помогают выглядеть хорошо качественные сыворотки и кремы, а также привычка умываться и увлажнять лицо каждое утро и вечер.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, шесть боевиков ликвидированы. Что известно?

      «Пари Нижний Новгород» и «Факел» вничью сыграли в РПЛ

      Стало известно о сроках передачи Киеву фрагментов тел военных ВСУ с Ил-76

      Медведев высказался о переговорах немецких офицеров об ударе по Крымском мосту

      В Европе рассказали о панике Макрона и элит из-за успехов России

      В США заявили о потере Байденом своих сторонников

      Папа Римский призвал к разоружению

      В российском городе сотрудник ДПС приревновал возлюбленную и напал на коллегу

      Разгромленные машины для ВСУ на границе с Польшей сняли на видео

      В Госдуме допустили блокировку «Википедии» в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше