Популярная российская певица рассказала о романе с абьюзером

Певица Юлия Савичева заявила, что сама притягивала абьюзивные отношения

Популярная певица Юлия Савичева призналась, что у нее были отношения с абьюзером. О причинах вступления в них артистка рассказала в интервью kp.ru.

37-летняя артистка отметила, что была сама виновата в том, что люди, нарушавшие ее границы и подавлявшие ее, появились в ее жизни. «Судьба показала, что проблема не в них, а во мне. Во-первых, я их сама притягивала. Во-вторых, давала им право себя обижать, чего ни в коем случае нельзя делать», — добавила она.

Ранее Савичева отреагировала на слухи о пластических операциях. Певица заявила, что никогда не прибегала ни к каким манипуляциям со своей внешностью. Певица добавила, что ей помогают выглядеть хорошо качественные сыворотки и кремы, а также привычка умываться и увлажнять лицо каждое утро и вечер.