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11:55, 3 марта 2024Россия

Правительство РФ выделило дополнительные 20 миллионов рублей матерям-героиням

Правительство РФ выделило 30 миллионов рублей семьям, где четверо и более детей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Правительство Российской Федерации выделило дополнительное финансирование в размере 30 миллионов рублей семьям, где четверо и более детей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что из данной суммы 20 миллионов рублей будет потрачено на выплату денежного поощрения матерям-героиням, 5,5 миллиона рублей — награжденным орденом «Родительская слава», 5,2 миллиона рублей — награжденным медалью этого ордена.

«Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат», — говорится в документе.

Известно, что звание «Мать-героиня» присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. В свою очередь, орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.

В феврале Минцифры заявило о планах увеличить общий лимит по льготной программе IT-ипотеки до 700 миллиардов рублей. В настоящее время программа позволяет получить меру поддержки 50 тысячам ИТ-специалистов. Увеличение финансирования поможет дополнительно поддержать не менее 15 тысяч человек.

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