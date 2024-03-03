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20:51, 3 марта 2024Бывший СССР

Раскрыта цель высадки спецназа ВСУ на Тендровской косе

Сальдо: целью десанта ВСУ на Тендровской косе был «медийный эффект»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Felipe Dana / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили провальную высадку десанта спецназа на Тендровской косе в Херсонской области ради медийного эффекта. Эту цель раскрыл глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Как сообщил губернатор со ссылкой на данные военных, главной задачей диверсантов было установить на косе украинский флаг и снять это на видео.

Сальдо подчеркнул, что к показательным действиям ВСУ относится и одна из крупнейших за время спецоперации атак беспилотников на Крым, в ходе которой было задействовано порядка 40 аппаратов.

«Хотя действия украинских боевиков в Херсонской области носят локальный и демонстративный характер, инициатива в их проведении остается за противником», — отметил губернатор, призвав российских военнослужащих быть готовыми к новым провокациям.

Разгром украинского десанта на Тендровской косе произошел вечером 28 февраля. Российский спецназ обнаружил лодки противника и перед высадкой встретил их огнем. Одного из элитных украинских военных удалось взять в плен.

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      Мария Борисова
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