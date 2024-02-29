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15:20, 29 февраля 2024Бывший СССР

Раскрыты подробности уничтожения отряда элитного спецназа Украины

Раскрыты подробности уничтожения бойцов украинского спецназа из 73-го морцентра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинские военнослужащие в беседе с изданием «Страна.ua» раскрыли подробности о ликвидации бойцов спецназа из 73-го морского центра специальных операций в Херсонской области.

По словам бойцов, на Тендровскую косу неоднократно совершались высадки, много групп успешно выполняли задачи. Однако военные признали, что нельзя действовать по одному и тому же шаблону.

«Но командование центра почему-то так не думало и послало группу вновь. Командование центра знало, что противник перехватил информацию о высадке, но не приняло никаких решений о переносе операции либо изменении плана операции. И за это была заплачена слишком большая цена», — сказали они.

Военные отметили, что пропавших без вести и ликвидированных бойцов гораздо больше, чем видно на опубликованных фотографиях.

Разгром украинского десанта на Тендровской косе в Херсонской области произошел вечером 28 февраля. Российский спецназ обнаружил приближающиеся лодки противника и перед высадкой встретил их огнем из пулеметов, минометов и противотанковых ракетных комплексов.

В Минобороны России подтвердили, что военные уничтожили элитную диверсионную группу. Бойцам Вооруженных сил России удалось не только уничтожить четыре из пяти лодок спецназа, но и взять одного из элитных украинских военных в плен.

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